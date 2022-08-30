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Чеченских MMA-блогеров вызвали в Грозный по поручению Кадырова

Чеченских блогеров Тамаева, Носаева и Чурчаева вызвали в Грозный по поручению Кадырова

Фото: «Грозный-информ»

Чеченских MMA-блогеров Асхаба Тамаева, Мухаммеда Носаева и Шовхала Чурчаева вызвали в Грозный по поручению главы республики Рамзана Кадырова, чтобы обсудить с ними вопросы культуры поведения. Об этом сообщает «Грозный Информ».

Чеченские политики поговорили с блогерами-спортсменами о культуре поведения, а также о важности сохранения местных традиций. Беседу с блогерами проводили министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр ЧР по физической культуре и спорту Валид Эдилов, секретарь Совета безопасности ЧР Апти Алаудинов и заместитель министра внутренних дел республики Аслан Ирасханов.

«Чеченцы всегда отличались высокой нравственной культурой и трепетным отношением к своим исконным традициям, и отступление от них не является приемлемым для чеченца, где бы он ни находился и чем бы ни занимался», — заявил на встрече с блогерами Эдилов.

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Блогеров-спортсменов вызвали в Грозный после того, как Тамаева избили в Дагестане. 24 августа он неправильно припарковал машину около торгового центра и ушел. Когда блогер вернулся к авто, его поджидали разгневанные автомобилисты, которым мешал его транспорт. Один из них нанес Тамаеву сильный удар по лицу. Нападавшим оказался чемпион мира по грепплингу Дибир Махмудов.

Позже Кадыров заявил, что конфликт между спортсменами полностью исчерпан. «Хочу предостеречь тех, кто предпринимает попытки провокаций против чеченских и дагестанских водителей на фоне конфликта Тамаева и Махмудова. Подобных случаев в Чеченской Республике не наблюдается. У нас на дорогах если кого-то и штрафуют, то только за нарушения ПДД», — сказал глава Чечни. Политик добавил, что в республике крайне негативно относятся к попыткам разжигания межнациональной вражды.

До этого конфликт произошел между бойцами поп-ММА Шовхалом Чурчаевем и Мохаммадом Хейбати. Парни о чем-то беседовали, и внезапно Чурчаев нанес мощный удар прямо по лицу оппонента. Блогер на этом не остановился, вытащил пистолет и начал угрожать Мохаммаду, крича о том, чтобы тот встал на колени.

В январе 2020 года Мухаммед Носаев устроил акцию за торгово-развлекательным комплексом, где бросил в толпу из 300 человек 200 тысяч рублей, в результате чего образовалась давка и пострадали люди.

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Олег Давыдов
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