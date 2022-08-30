Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Подсчитано число переехавших в Грузию российских бизнесменов

В Грузии с марта зарегистрировали 7,5 тысячи российских бизнесменов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Власти Грузии подсчитали количество переехавших в страну и зарегистрировавших в ней свое дело за время спецоперации на Украине российских бизнесменов. Их общее число за полгода достигло 7,5 тысячи, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Интерпрессньюс».

По данным Национальной службы статистики Грузии, с начала марта в стране зарегистрировано 544 организации с ограниченной ответственностью с российскими собственниками, а также 6,9 тысячи индивидуальных предпринимателей и два филиала иностранных компаний.

Больше всего — 2,1 тысячи — российских бизнесменов без учета категории было зарегистрировано в марте. В апреле зарегистрировано более 1,6 тысячи, в мае — более 1,3 тысячи, в июне — более 1,2 тысячи, в июле — 1,1 тысячи.

Грузия стала одним из наиболее востребованных направлений для туристических поездок и смены места жительства для россиян после введения санкций и закрытия воздушного сообщения с большинством стран Запада. С января по июль россияне совершили 403 тысячи туристических поездок в Грузию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Севастополе сработали системы ПВО
Россиянин на электросамокате насмерть сбил пенсионера
В России уменьшилось число получателей материнского капитала
Суд отменил арест на имущество российского бизнесмена Быкова
Моравецкий допустил угрозу «взрыва» в Евросоюзе из-за Украины
Шуфутинский исполнит новую версию песни «Третье сентября»
В Совфеде отреагировали на предложение Шольца отменить право вето в ЕС
На Украине призвали ЕС прекратить выдачу виз россиянам
В прокуратуре объяснили экстремизм в одной из песен Оксимирона
Синоптик назвал сроки начала бабьего лета в Европейской части России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.