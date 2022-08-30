Подсчитано число переехавших в Грузию российских бизнесменов

В Грузии с марта зарегистрировали 7,5 тысячи российских бизнесменов

Власти Грузии подсчитали количество переехавших в страну и зарегистрировавших в ней свое дело за время спецоперации на Украине российских бизнесменов. Их общее число за полгода достигло 7,5 тысячи, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Интерпрессньюс».

По данным Национальной службы статистики Грузии, с начала марта в стране зарегистрировано 544 организации с ограниченной ответственностью с российскими собственниками, а также 6,9 тысячи индивидуальных предпринимателей и два филиала иностранных компаний.

Больше всего — 2,1 тысячи — российских бизнесменов без учета категории было зарегистрировано в марте. В апреле зарегистрировано более 1,6 тысячи, в мае — более 1,3 тысячи, в июне — более 1,2 тысячи, в июле — 1,1 тысячи.

Грузия стала одним из наиболее востребованных направлений для туристических поездок и смены места жительства для россиян после введения санкций и закрытия воздушного сообщения с большинством стран Запада. С января по июль россияне совершили 403 тысячи туристических поездок в Грузию.

