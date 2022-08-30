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Избитый по просьбе сотрудника СИЗО россиянин отсудил денежную компенсацию у ФСИН

В Меленках избитый в СИЗО мужчина отсудил у ФСИН 100 тысяч вместо 6 миллионов рублей

Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Globallookpress.com

Меленковский районный суд взыскал с регионального УФСИН России денежную компенсацию в пользу местного жителя, избитого сотрудниками СИЗО-1 во Владимире. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает KP.RU.

По данным издания, в январе 2017 мужчина был арестован по уголовному делу. Тогда сотрудник СИЗО для получения признательных показаний попросил двух других осужденных побить потерпевшего.

Отмечается, что в 2020 году этот сотрудник сам стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Тогда избитый россиян потребовал от ФСИН компенсацию в размере шести миллионов рублей, но суд уменьшил сумму до 100 тысяч рублей и удовлетворил иск.

В настоящее время известно, что ответчики не согласны с решением суда. Они говорят, что деньги должны выплатить нападавшие на мужчину.

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Екатерина Власова
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