Российские «Куб-БЛА» рекомендовали к принятию на вооружение

Гендиректор «Калашникова»: беспилотники «Куб-БЛА» рекомендованы к принятию на вооружение

Российские беспилотники «Куб-БЛА» успешно прошли испытания и рекомендованы к принятию на вооружение. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин в интервью журналу «Национальная оборона».

По его словам, основными задачами боеприпаса является уничтожение живой силы противника и нанесение максимального урона инфраструктуре и легкобронированной технике.

«Впервые мы представили комплекс с управляемым боеприпасом "КУБ-БЛА" в 2019 году, и за последние два года мы завершили серию испытаний и опытную эксплуатацию», - указал гендиректор «Калашникова».

Ранее президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что беспилотники «Куб-БЛА» и «Ланцет» в ходе спецоперации России на Украине показывают себя с лучшей стороны. Руководитель напомнил, что «Куб-БЛА» не предназначен для работы по движущимся целям. «В него вводится координата цели, по GPS/ГЛОНАСС, и боеприпас туда по спутнику прилетает. Соответственно, когда цель уехала, сместилась — он прилетит на то место, которое она покинула, в точку на карте», — сказал президент группы компаний.