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В убийстве пропавшей год назад россиянки заподозрили ее мужа

В Рязани мужа пропавшей год назад 26-летней женщины задержали по подозрению в ее убийстве

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Рязани правоохранители задержали местного жителя Александра Логунова по подозрению в убийстве 26-летней супруги Елены Логуновой, которая пропала без вести год назад. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник.

По его словам, мужчина во время задержания пытался сбежать.

Жительница Рязани Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. После ее исчезновения Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Поисковые мероприятия оказались безрезультатными. Двор многоэтажного дома, где жили Логуновы, оборудован камерами видеонаблюдения, однако Елена не попала ни на одну из них. А вот ее муж в день исчезновения супруги активно передвигался по городу, успев побывать несколько раз у кладбища и промзоны, отмечает Telegram-канал «112». Но тогда следователи не нашли доказательств против Логунова. Тем не менее адвокат пропавшей женщины на протяжении года добивалась его допроса.

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Любовь Ширижик
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