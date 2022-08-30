Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российские полицейские задержали молодых людей за нацистские лозунги

В Симферополе полицейские задержали пятерых людей от 17 до 21 года за дискредитацию ВС РФ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Симферополе задержали пятерых молодых людей в возрасте от 17 до 21 года за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, полицейские прибыли в парк имени Гагарина по вызову от нескольких местных жителей о хулиганстве. Там девушки и юноши пили алкоголь, показывали нацистские жесты и кричали лозунги, пропаганда которых запрещена в России.

Правоохранители доставили их в участок и составили административные протоколы по статьям 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), 20.20 («Потребление или распитие алкогольной продукции в запрещенных местах») и 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП.

Также отмечается, что один из задержанных — 19-летний парень, который ранее уже был судим за грабеж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам
Минпромторг допустил остановку производства запчастей для вагонов в России
В ООН назвали ответственных за безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Обвиняемый в госизмене Сафронов назвал абсурдом обвинения в шпионаже
Решение создать гарантированный спрос на софт оценили
Притворявшемуся сотрудником ФСБ заключенному дали четыре года за обман таксистов
Врач раскрыла влияние дефицита витаминов на сон
Россияне выстроились в очередь за жильем в одной курортной стране
ВМС Британии уличили в случайном раскрытии секретных данных о ядерных силах
Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили вертолет ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.