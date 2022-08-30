Российские полицейские задержали молодых людей за нацистские лозунги

В Симферополе полицейские задержали пятерых людей от 17 до 21 года за дискредитацию ВС РФ

В Симферополе задержали пятерых молодых людей в возрасте от 17 до 21 года за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом во вторник, 30 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, полицейские прибыли в парк имени Гагарина по вызову от нескольких местных жителей о хулиганстве. Там девушки и юноши пили алкоголь, показывали нацистские жесты и кричали лозунги, пропаганда которых запрещена в России.

Правоохранители доставили их в участок и составили административные протоколы по статьям 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), 20.20 («Потребление или распитие алкогольной продукции в запрещенных местах») и 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП.

Также отмечается, что один из задержанных — 19-летний парень, который ранее уже был судим за грабеж.