Песков прокомментировал сообщения о поставках иранских беспилотников России

Песков назвал вбросом сообщения о поставках иранских беспилотников России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию газеты Washington Post о поставках Москве иранских беспилотников. Он назвал это сообщение вбросом, его цитирует РИА Новости.

«Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов последнее время. Что касается наших взаимоотношений с Ираном, вы знаете, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются сейчас и будут развиваться», — заявил представитель Кремля.

Ранее газета заявила, что Иран отправил в Россию беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые могут быть использованы на Украине. По информации издания, первая партия беспилотников прибыла в страну еще 19 августа. Речь идет как минимум о двух типах аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радиолокационные станции, артиллерию и другие военные цели.

Предположительно, Тегеран поставил Москве устройства серий Mohajer-6 и Shahed в рамках договоренности о передаче сотен других иранских БПЛА различных типов.