Российская авиакомпания позволит сотрудникам иметь татуировки и яркий цвет волос

S7 Airlines разрешила сотрудникам иметь татуировки, яркие волосы и необычные прически

Российская авиакомпания S7 Airlines впервые разрешила членам кабинного и летного экипажа иметь татуировки и необычные прически. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Авиакомпания установила новые правила внешнего вида для своих сотрудников. Теперь работникам позволяется иметь татуировки, красить волосы в яркие цвета или демонстрировать другие элементы стиля, не имеющие отношения к безопасности полетов. Кроме того, вместо туфель на каблуке стюардессы могут выбрать обувь на плоской подошве, а бортпроводникам разрешается носить аккуратную бороду — раньше руководство позволяло это только пилотам и сотрудникам в аэропортах.

В S7 убеждены, что профессиональные качества сотрудника не зависят от его татуировок или цвета волос. «Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100 процентов выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим никаких причин бережно хранить порядком устаревшие традиции внешнего вида», — объяснила заместитель генерального директора S7 Group по работе с персоналом и устойчивому развитию Элеонора Романова.

Тем не менее из соображений безопасности по-прежнему не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела. Помимо прочего, татуировки сотрудников не должны нести оскорбительный смысл.

Ранее в августе 2021 года американская авиакомпания United Airlines разрешила всем сотрудникам, которые работают с клиентами, делать татуировки, краситься, использовать любой цвет лака для ногтей и самостоятельно выбирать длину волос. Уточнялось, что данные правила распространяются на всех работников независимо от пола.