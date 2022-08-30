Остановка промысла стала следствием одностороннего решения оператора «Сахалин-1»

«Роснефть» назвала возвращение к добыче условием для решения вопросов вокруг «Сахалина-1»

Компания «Роснефть», российский акционер одного их крупнейших шельфовых проектов «Сахалин-1», сообщила, что его возвращение к нормальной производственной деятельности могло бы создать условия для решения спорных вопросов. Об этом сообщает ТАСС.

После начала специальной военной операции оператор проекта, американская нефтедобывающая компания Exxon Mobil , решила выйти из российского бизнеса и планировала передать 30-процентную долю в «Сахалине-1» «другой стороне».

«Финансовые разногласия участников проекта "Сахалин-1" являются следствием одностороннего решения его оператора об остановке промысла, который в настоящее время генерирует только убытки участникам СРП (соглашения о разделе продукции — прим. «Ленты.ру»). Возвращение к нормальной производственной деятельности проекта "Сахалин-1" могло бы создать необходимые условия для решения всех спорных вопросов», — сказал представитель «Роснефти».

В августе президент России Владимир Путин своим указом запретил до конца 2022 года сделки в соглашениях о разделе продукции (СРП), в том числе с долями в проекте «Сахалин-1», а также в стратегических проектах, где акционерами являются компании из «недружественных» стран, без специального разрешения..

Ранее «Роснефть» сообщала, что добыча на проекте «Сахалин-1», свернутая по решению ExxonMobil, до сих пор не восстановлена, несмотря на усилия властей и других акционеров.

На этой неделе Exxon Mobil Corp сообщила, что уведомила российские власти о том, что готова обратиться в суд с иском против правительства России, если Москва не разрешит ей выйти из «Сахалина-1».

