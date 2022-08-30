Россиянин ради квартиры выдал себя за силовика и попросил женщину разрезать кожу

На Урале мужчина выдал себя за силовика ради квартиры и попросил знакомую разрезать кожу

В Екатеринбурге задержали 27-летнего мошенника, выдававшего себя за сотрудника правоохранительных органов ради квартиры. Об этом во вторник, 30 августа, пишет издание e1.ru.

По сведениям издания, в начале июня 2015 года мужчина познакомился с жительницей Урала, представившись силовиком. Зная о том, что россиянка хочет работать в органах, он начал проводить для нее «тренировки». В частности, на них он просил девушку разрезать скальпелем или лезвием ее кожу, а затем зашить раны хирургическими нитками. Также «лжесиловик» предлагал знакомой делать себе уколы в вену. В течение двух лет он втирался в доверие к потерпевшей и ее матери.

После он сказал ей, что полученных навыков недостаточно и испытания провалены. Ради того чтобы якобы «избежать негативных последствий», мужчина потребовал переоформить на него квартиру стоимостью 2,5 миллиона рублей. Россиянка согласилась и заключила с «наставником» договор купли-продажи.

Позже реальные правоохранители задержали мужчину и возбудили в отношении него дело о мошенничестве, а квартиру вернули хозяйке, признав сделку недействительной. Вскоре фигурант предстанет перед судом.