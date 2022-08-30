Стилистка назвала портящую фигуру базовую одежду

Стилистка Элли-Джин Ройден заявила, что базовые «квадратные» футболки могут портить фигуру

Стилистка Элли-Джин Ройден назвала портящую фигуру базовую одежду. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша отметила, что, вопреки устоявшемуся мнению, базовые предметы гардероба подходят не всем девушкам. Она заявила, что широкие «квадратные» футболки могут ухудшать внешний вид. Эксперт в сфере моды отметила, что ранее сама приобретала подобные изделия. «Я ощущала себя в них очень неуверенно. Они скрывали все, что я так любила в своем теле», — объяснила Ройден, добавив, что со временем сменила данные вещи на топы.

В свою очередь, многие подписчики согласились с автором ролика, высказав свое мнение в комментариях. «У меня больший бюст, и такие футболки — это одна из тех вещей, в которых я выгляжу плохо», «Единственные футболки, которые мне нравятся, это мужские или оверсайз», «Чувствую себя в них огромным кирпичом», — заявили они.

Ранее в августе редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам осеннюю одежду, которая портит фигуру, и предложили ей альтернативу. По словам специалистов, прибавить лишний объем формам способны брюки из вельвета и бархата. В то же время они отметили, что данные изделия являются трендом, поэтому порекомендовали тем, кто желает их приобрести, выбирать расклешенные модели или фасоны с широкими штанинами. Заменой им могут стать штаны из экокожи.