Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Россиянам назвали портящую фигуру осеннюю одежду

Marie Claire: брюки из вельвета и свитера с открытыми плечами портят фигуру

Фото: Shutterstock

Редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам осеннюю одежду, которая портит фигуру, и предложили ей альтернативу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистов, прибавить лишний объем формам способны брюки из вельвета и бархата. В то же время они отметили, что данные изделия являются трендом, поэтому порекомендовали тем, кто желает их приобрести, выбирать расклешенные модели или фасоны с широкими штанинами. При этом заменой им могут стать штаны из экокожи.

Кроме того, в данный список вошли жакеты с накладными карманами, вместо которых следует приобретать пиджаки оверсайз, а также свитера с открытыми плечами, которым лучше предпочесть силуэты свободного кроя, заявили эксперты. В свою очередь, журналисты назвали платье-свитер одним из антитрендов текущего года. Ему на смену пришли минималистичные платья из трикотажа. Помимо этого, журналисты посоветовали отказаться от брюк-бананов и галифе, пополнив гардероб штанами прямого кроя.

Ранее в августе редактор Wear Элиза Хубер назвала вышедшую из моды одежду на осень и ее замену. По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальность утратят блейзеры из искусственной кожи, которые уступят место курткам из натуральных материалов. В то же время на смену облегающим штанам с разрезами в районе щиколоток придут брюки с широкими штанинами. Трикотажные изделия в рубчик окажутся заменены платьями-комбинациями длины макси.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о «драматическом поражении» Украины
Обезьяна сбежала с очками чиновника и попала на видео
Священник объяснил подготовку правил изгнания бесов в РПЦ
Власти Испании разрешили женщинам купаться топлес в общественных бассейнах
Трое россиян выпили из найденной на свалке пятилитровой канистры и погибли
H&M оставил себе возмозможность для возвращения в Москву
Стала известна судьба сотен застрявших в Египте российских туристов
Суд арестовал заказчицу убийства россиянки и ее пятилетней дочери
Российский миллиардер начал искать способы смягчить санкции против его компаний
Популярный российский блогер оценил юмор Урганта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.