Россиянам назвали портящую фигуру осеннюю одежду

Marie Claire: брюки из вельвета и свитера с открытыми плечами портят фигуру

Редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам осеннюю одежду, которая портит фигуру, и предложили ей альтернативу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистов, прибавить лишний объем формам способны брюки из вельвета и бархата. В то же время они отметили, что данные изделия являются трендом, поэтому порекомендовали тем, кто желает их приобрести, выбирать расклешенные модели или фасоны с широкими штанинами. При этом заменой им могут стать штаны из экокожи.

Кроме того, в данный список вошли жакеты с накладными карманами, вместо которых следует приобретать пиджаки оверсайз, а также свитера с открытыми плечами, которым лучше предпочесть силуэты свободного кроя, заявили эксперты. В свою очередь, журналисты назвали платье-свитер одним из антитрендов текущего года. Ему на смену пришли минималистичные платья из трикотажа. Помимо этого, журналисты посоветовали отказаться от брюк-бананов и галифе, пополнив гардероб штанами прямого кроя.

Ранее в августе редактор Wear Элиза Хубер назвала вышедшую из моды одежду на осень и ее замену. По словам специалистки, в грядущем сезоне актуальность утратят блейзеры из искусственной кожи, которые уступят место курткам из натуральных материалов. В то же время на смену облегающим штанам с разрезами в районе щиколоток придут брюки с широкими штанинами. Трикотажные изделия в рубчик окажутся заменены платьями-комбинациями длины макси.