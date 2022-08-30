Власти Энергодара сообщили об обстреле города ВСУ из американских гаубиц M777

Власти Энергодара в своем Telegram-канале сообщили об обстрелах города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Отмечается, что за два часа украинские военные нанесли 17 ударов из американских гаубиц M777.

«Военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает, что за прошедшие два часа по прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов калибра 155-мм, выпущенных с противоположной стороны Днепра. Предварительно, ведение огня нацформированиями ВСУ производится из американских гаубиц M777», — сказано в сообщении.

Помимо этого, администрация города призвала жителей сохранять бдительность и соблюдать все необходимые правила безопасности в случае возникновения угрозы с воздуха.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» сбили из переносного зенитного ракетного комплекса вертолет ВСУ на участке между Соледаром и Артемовском (переименован в Бахмут). Согласно имеющимся данным, этот рубеж удерживает 93-я бригада ВСУ.