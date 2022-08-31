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В Башкортостане откроется первая школа креативных индустрий

В Башкирии 1 сентября состоится торжественное открытие первой школы креативных индустрий

Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Башкортостан стал одним из первых регионов, получивших федеральную субсидию на создание школы креативных индустрий (ШКИ). Первое такое образовательное учреждение откроется на базе Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке 1 сентября, пишет «Башинформ».

Беседуя с журналистами агентства, пресс-секретарь Минкульта Республики Башкортостан Зиля Баймурзина указала, что в новой школе будут работать четыре студии — анимации и 3D-графики, звукорежиссуры и звукового дизайна, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства.

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Собеседница агентства объяснила, что цель учебного заведения нового типа — ознакомить учащихся с креативными индустриями через проектную работу, которая будет осуществляться при участии представителей конкретных творческих профессий. Погружение в новую сферу поможет школьникам определиться с направлением специализации и выбрать путь своего дальнейшего профессионального развития.

«Башинформ» отмечает, что на создание ШКИ в Стерлитамаке было выделено 46 миллионов рублей, при этом 39 миллионов выделили из федерального бюджета. Освоить творческие профессии смогут школьники 12-17 лет. В первый поток попадут до 80 человек.

По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, школы креативных индустрий планируется открывать по всей стране в рамках программы «Придумано в России». В этом году будет открыто 32 ШКИ в 32 регионах, начать обучение по специальным программам смогут более трех тысяч детей.

Ранее сообщалось, что спортсмены из сотен городов России примут участие в восьмом Уфимском международном марафоне, который пройдет в столице Башкирии 4 сентября.

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Варвара Кошечкина
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