В Башкортостане откроется первая школа креативных индустрий

В Башкирии 1 сентября состоится торжественное открытие первой школы креативных индустрий

Башкортостан стал одним из первых регионов, получивших федеральную субсидию на создание школы креативных индустрий (ШКИ). Первое такое образовательное учреждение откроется на базе Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке 1 сентября, пишет «Башинформ».

Беседуя с журналистами агентства, пресс-секретарь Минкульта Республики Башкортостан Зиля Баймурзина указала, что в новой школе будут работать четыре студии — анимации и 3D-графики, звукорежиссуры и звукового дизайна, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства.

Собеседница агентства объяснила, что цель учебного заведения нового типа — ознакомить учащихся с креативными индустриями через проектную работу, которая будет осуществляться при участии представителей конкретных творческих профессий. Погружение в новую сферу поможет школьникам определиться с направлением специализации и выбрать путь своего дальнейшего профессионального развития.

«Башинформ» отмечает, что на создание ШКИ в Стерлитамаке было выделено 46 миллионов рублей, при этом 39 миллионов выделили из федерального бюджета. Освоить творческие профессии смогут школьники 12-17 лет. В первый поток попадут до 80 человек.

По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, школы креативных индустрий планируется открывать по всей стране в рамках программы «Придумано в России». В этом году будет открыто 32 ШКИ в 32 регионах, начать обучение по специальным программам смогут более трех тысяч детей.

Ранее сообщалось, что спортсмены из сотен городов России примут участие в восьмом Уфимском международном марафоне, который пройдет в столице Башкирии 4 сентября.