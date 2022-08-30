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Спортсмены из сотен городов России пробегут марафон в Уфе

Спортсмены из 300 городов России примут участие в международном марафоне в Уфе

Фото: Уфимский Международный Марафон

Спортсмены из сотен городов России примут участие в восьмом Уфимском международном марафоне, который пройдет в столице Башкирии 4 сентября. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

«Марафон снова соберет большое количество поклонников спорта из Башкирии, других городов России и нескольких стран мира: уже заявлено более 3 тысяч человек из почти 300 городов России», — рассказали в администрации.

Там отметили, что маршрут пройдет по историческому центру Уфы. Бегунам будут доступны пять дистанций — два километра, пять километров, десять километров, 21,1 километра и 42,2 километра. Кроме того, будут организованы специальные старты на дистанции в 100-600 метров для юных участников.

Также в рамках марафона пройдут соревнования по спидскейтингу — их участники преодолеют дистанцию в десять километров на скоростных роллерах. Помимо этого, все желающие смогут присоединиться к благотворительной акции #БегуПомогу.

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Варвара Кошечкина
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