Мужчина надел шляпу в жаркий день и испугал врачей распухшей вдвое головой

LADbible: мужчина получил редкий тепловой отек во время отдыха в Турции

33-летний Канер Арик получил редчайший тепловой отек в жаркий день во время отдыха в городе Зонгулдак, Турция. Об этом сообщает LADbible.

Мужчина обратился к врачам после того, как обнаружил, что его голова сильно опухла и почти вдвое увеличилась в размере. После обследования Арику сообщили, что отек был вызван высокой температурой воздуха. Дополнительной причиной появления отека стала шляпа, которую турок надел в тот день. «Пациент лежал у моря, и на нем была шляпа, которая препятствовала нормальному кровообращению», — отметил медицинский работник.

Врачи рассказали, что даже несколько испугались, когда увидели Арика, потому что еще ни разу не сталкивались с подобным случаем. «На международном конгрессе мы опубликуем этот случай как редкий вызванный жарой отек кожи головы», — сказали медики, лечившие мужчину. Тепловые отеки обычно появляются на руках и ногах из-за скопления жидкости, причем чаще всего такое поражение кожи проявляется у пожилых людей.

Сейчас Арика уже выписали из больницы, он находится дома и поправляется.

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