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Джиджи Хадид показала лицо без макияжа в постели и порадовала фанатов

Модель Джиджи Хадид показала лицо без косметики и порадовала фанатов

Фото: @gigihadid

Американская супермодель Джиджи Хадид показала лицо без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась серией фото, на которых она позирует перед камерой, лежа в постели, в черных джинсах и топе из полупрозрачной ткани. При этом она дополнила свой образ золотым чокером, украшенным камнями, и распустила волосы. Кроме того, на кадрах видно, что на лице манекенщицы полностью отсутствует косметика.

В описании к публикации, которая набрала почти два миллиона лайков, модель отметила, что данные фотографии сделала ее сестра Белла.

Поклонники оценили внешний вид модели, о чем принялись писать восхищенные комментарии под постом. «Твоя кожа так светится! Просто невероятно!», «Ты такая красивая», «Разбиваешь сердца своей красотой», «Видно же, что она влюблена», «Естественность тебе к лицу», — высказывались они.

В июне Джиджи Хадид появилась на публике в брюках песочного цвета, белом коротком топе, джинсовой рубашке и без макияжа. Тогда фанаты не оценили внешний вид манекенщицы и отметили, что она выглядит намного старше своего возраста.

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Мария Винар
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