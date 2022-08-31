Инфляция в Европе установила новый рекорд

Годовая инфляция в еврозоне поднялась до нового максимума в 9,1%

Годовая инфляция в еврозоне установила очередной рекорд, поднявшись до 9,1 процента по сравнению с прошлым годом в августе, свидетельствуют данные Евростата.

Наибольший рост цен зафиксирован на энергоносители и продукты питания. Базовая инфляция в регионе, при расчете которой исключают сезонные и иные временные колебания цен, ускорилась до нового максимума в 4,3 процента.

Bloomberg заявил, что годовой показатель превзошел среднюю оценку опрошенных изданием экономистов в 9 процентов. В еврозоне наблюдается самый быстрый рост цен за все время ее существования, из-за чего перед Европейским центральным банком (ЕЦБ) возникла непростая задача — ему предстоит повысить ключевую ставку до такого уровня, чтобы инфляция замедлилась до целевого показателя в 2 процента, а в регионе при этом сохранился экономический рост, отмечают журналисты.

Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил, что причинами ускорения инфляции стали военные действия на Украине и последовавший скачок цен на энергоносители, а также высокий потребительский спрос после пандемии. Он отметил, что увеличение зарплат в регионе и ослабление евро могут помешать росту европейской экономики, и призвал оперативно «нормализовать» денежно-кредитную политику.

Шесть членов Совета управляющих ЕЦБ — высшего органа регулятора, в который входят члены исполнительного совета и главы центральных банков стран — публично сообщили, что следует обсудить повышение ставки более чем на 50 базисных пунктов. Следующее заседание ЕЦБ состоится 7-8 сентября.

По данным Bloomberg, все больше экономистов предсказывают рецессию в еврозоне в ближайшие кварталы. Правительства европейских стран пытаются помочь населению и бизнесу справиться с ростом цен на энергоносители путем снижения налогов, прямых выплат домохозяйствам и субсидий для компаний. В общей сложности государства уже потратили 280 миллиардов евро (279 миллиардов долларов), подсчитал аналитический центр Bruegel.

Несмотря на рост цен на газ, Евросоюзу удалось добиться цели по запасам газа на зиму на два месяца раньше, чем планировалось. Запасы топлива в регионе выросли до 80,17 процента — этот объем на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80 процентов к 1 ноября и на 90 процентов — ко всем последующим отопительным сезонам.