Выходивший с 1933 года российский журнал объявил о приостановке деятельности

Журнал «Искусство» прекратил выпуск электронной и бумажной версий

Редакция российского журнала «Искусство», выходившего с 1933 года, объявила о приостановке деятельности. Об этом подписчикам стало известно из распространенного по электронной почте письма, передает Daily Storm в Telegram.

Отмечается, что журнал прекратил выпуск как электронной, так и бумажной версии.

Журнал издавался с 1933 года и был посвящен современному российскому и зарубежному искусству. С 2010 года издание переориентировали на современное изобразительное искусство. Каждый номер был тематическим: он представлял собой подборку публикаций по какой-либо актуальной проблеме.

С изданием в разное время сотрудничали отечественные и зарубежные арт-критики. Среди них были Михаил Алпатов, Олег Аронсон, Екатерина Бобринская, Михаил Боде, Александр Боровский, Петер Вайбель, Борис Гройс, Андрей Ерофеев, Аркадий Ипполитов, Малкольм Майлс, Виталий Пацюков, Кирилл Светляков, Валерий Турчин, Патриция Филлипс и другие эксперты в этой области.