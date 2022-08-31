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Россияне стали меньше тратить на лекарства

«Ъ»: продажи лекарств в российских аптеках в июле упали на 17%

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В июле россияне стали меньше тратить на лекарства — продажи таких средств в аптеках по всей стране упали на 17 процентов год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DSM Group. Спрос на биологически активные добавки (БАД) тоже снизился, что привело к падению продаж впервые за полтора года.

Продажи лекарств сократились на 17,1 процента в натуральном выражении, до 297 миллионов упаковок, в денежном — на 1,9 процента, до 87,9 миллиарда рублей. Месячное снижение в деньгах зафиксировано впервые с декабря 2021 года. Продажи БАД в денежном выражении упали на 6,1 процента, до 5,6 миллиарда рублей. Последний раз этот показатель снижался в марте 2021 года.

Глава аптечной сети «36,6» Александр Кузин рассказал, что июль стал для фармрозницы самым слабым месяцем в 2022 году. Однако он напомнил, что летний сезон — всегда низкий для отрасли, а дополнительными факторами сокращения продаж стали завершение очередной волны пандемии в начале года и спад ажиотажного спроса, зафиксированного в марте-апреле.

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Компания «Эвалар», лидер среди производителей БАД, отчиталась о снижении объема реализации продукции в июле на 22,3 процента, до 799,1 миллиона рублей. Председатель совета директоров компании Наталия Прокопьева объяснила тенденцию ослаблением пандемии и снижением покупательской способности населения.

Ранее стало известно, что в России впервые за два года начали закрываться аптеки. С третьего квартала 2020 года и до апреля число точек неуклонно увеличивалось, но по итогам второго квартала 2022 года число аптек по стране сократилось на 275 точек. Основной вклад в сокращение вложили единичные аптеки или небольшие фармсети. 

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Софья Ермакова
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