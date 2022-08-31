Сообщение о побеге заключенных из ИК в Тольятти оказалось недостоверным

Информация о побеге двух заключенных из ИК-16 в Тольятти не подтвердилась

Сообщение о том, что из исправительной колонии в Самарской области, сбежали двое заключенных, оказалось недостоверным.

Во вторник, 30 августа, в соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что из исправительной колонии строгого режима №16, которая находится в Тольятти Самарской области, сбежали двое заключенных. Отмечалось, что мужчин не могут найти на территории ИК. Одно из первых таких сообщений появилось в Telegram-канале «Газета Площадь Свободы».

Позже на местных новостных порталах и в соцсетях также появились фотографии с ориентировками на якобы совершивших побег заключенных. Утверждалось, что одним из сбежавших является 27-летний уроженец Севастополя Михаил Мордвинов, осужденный на три года лишения свободы за кражу, а вторым — 23-летний тольяттинец Сергей Бубенов, осужденный на такой же срок за кражу и грабеж. Отмечалось, что оба мужчины объявлены в федеральный розыск.

При этом ни в одной из публикаций не указывался конкретный источник информации с подробными данными о нем.

Позже в региональном управлении ФСИН в беседе с «КП Самара» опровергли информацию о побеге заключенных из ИК-16. В ведомстве заявили, что побегов из исправительных учреждений Самарской области не фиксировалось, и все заключенных находятся на своих местах.

Публикация получила ограниченное распространение в местных СМИ. Так, сообщения о побеге опубликовала региональная версия KP.RU и новостной портал TLTgorod. В то же время сообщение активно тиражировалась в посвященных происшествиям в регионе пабликах в соцсетях (здесь, здесь и здесь и в Telegram-каналах. При этом позже многие СМИ и паблики опубликовали сообщения с опровержением данной информации.