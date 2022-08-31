Высокопоставленных немецких чиновников заподозрили в работе на Россию

Die Zeit: два чиновника из Министерства экономики ФРГ могли работать на Россию

Два высокопоставленных чиновника из Министерства экономики ФРГ, занимающие ключевые посты в сфере энергоснабжения, могли работать на Россию. Их делом сейчас занимается Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV), пишет Die Zeit со ссылкой на источники.

«Предательство или ложное подозрение: в любом случае, дело политически столь же взрывоопасно, сколь и деликатно. В случае подтверждения это было бы фиаско для федерального правительства (...) Если подозрение не подтвердится, министр экономики Роберт Хабек будет обманут, и ему придется объяснять, почему спецслужбы нацелены на ветеранов-министров», — говорится в материале.