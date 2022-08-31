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Проректора российского вуза арестовали по делу о хищении миллионов рублей

В Петербурге проректора технического вуза арестовали по делу о хищении 40 млн рублей

Фото: Grant Durr / Unsplash

В Санкт-Петербурге суд арестовал проректора одного из технических вузов города по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 31 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, фигурант и несколько неустановленных лиц договорились подписать фиктивный договор с фирмой на проведение работ на сумму 1,5 миллиона рублей, однако стоимость данных работ была не более 40 тысяч рублей. Правоохранители задержали проректора.

Известно, что после 16 обысков в доме и на рабочих местах фигурантов добавилось еще несколько эпизодов по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Суммарно сотрудник вуза похитил более 40 миллионов рублей.

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Екатерина Власова
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