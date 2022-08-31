В воздухе Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы

Радиоактивные изотопы обнаружили в пробах воздуха, собранных в Котке в Финляндии

Небольшое количество радиоактивных изотопов обнаружили в пробах воздуха, собранных в городе Котке на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Центр радиационной безопасности страны (Radioactive Nuclear Safety Authority, STUK).

«Обнаруженная активность не имеет влияния на состояние окружающей среды или на человеческое здоровье, поскольку концентрация [изотопов] очень низкая», — говорится в сообщении STUK.

В ведомстве пояснили, что небольшие выбросы циркония и ниобия могут попадать в воздух, например, из топлива атомных электростанций во время их технического обслуживания. Впрочем, источник радиации в Котке пока не известен.

Финляндия, Швеция и Россия составляют самый крупный по количеству атомных электростанций регион. Как правило, после подобных сообщений о выбросах радиоактивных веществ, на АЭС проводят проверки.