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В Ельцин Центре рассказали об отношениях Горбачева с первым президентом России

В Ельцин Центре рассказали, что Горбачев и первый президент России были оппонентами

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Первый президент России Борис Ельцин бросил вызов бывшему лидеру СССР Михаилу Горбачеву, публично обвинив его в непоследовательности и медлительности, а также в отступлении от принципов, которые он сам провозглашал. С того момента они стали непримиримыми политическими оппонентами. Об этом рассказали в пресс-службе Ельцин Центра, пишет News.ru в Telegram.

Горбачев искренне считал, что систему СССР можно постепенно перестроить, однако он ошибался: ее можно было только сломать, подчеркнули в учреждении. «Что подтвердил трагический август 1991 года, когда его вчерашние соратники, организовавшие ГКЧП, предали своего лидера, отстранили его от власти и предприняли попытку вернуть страну в тоталитарное прошлое», — отметили в пресс-службе.

С 1985 года генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР формировал команду единомышленников, в которую вошел и Ельцин. Однако через некоторое время Горбачев и Ельцин разошлись в понимании сути реформ, рассказали в учреждении.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве во вторник, 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице (ЦКБ), смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

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Сергей Истомин
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