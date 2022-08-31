Умер бывший президент СССР Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни от тяжелой болезни

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева, который скончался на 92-м году жизни в Москве, похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой, пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с пожеланиями близких советского лидера.

По его словам, Горбачева похоронят согласно завещанию политика.

Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище источник, знакомый с семьей Горбачева

Смерть Горбачева

Бывший советский лидер скончался на 92-м году жизни вечером во вторник, 30 августа. Он умер после тяжелой и продолжительной болезни. Накануне смерти он прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. У политика были проблемы с почками, из-за которых пациент по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.

В период пандемии Михаил Сергеевич находился в ЦКБ под наблюдением врачей. Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни источник из окружения Горбачева

Об ухудшении здоровья политика еще в июне рассказывал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков. Он отметил, что Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также представитель политика связал ухудшение здоровья 91-летнего экс-президента с возрастом.

Источник в окружении Горбачева отверг предположения о том, что причиной смерти политика мог быть коронавирус. По его словам, он умер не от COVID-19, сказались возраст и болезни. Горбачев изредка покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности.

Реакция в России

Российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Горбачева. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин утром направит телеграмму родным и близким.

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В Госдуме заявили, что оценку действиям бывшего президента СССР дадут будущие поколения. Член высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Сергей Каргинов подчеркнул, что Горбачев соответствовал своей эпохе. В Совфеде Горбачева назвали ярким политиком.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что первый и последний президент СССР был масштабной исторической личностью.

Умер Михаил Горбачев, автор «нового мышления» и «перестройки», которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память Алексей Кудрин председатель Счетной палаты РФ

Руководитель протокола последнего советского лидера Владимир Шевченко уточнил, что он сделал многое для окончания холодной войны, а бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов добавил, что политик направил Россию на путь общецивилизационного развития.

Соболезнования западных лидеров

Одним из первых на смерть Горбачева отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, который назвал его государственным деятелем, изменившим ход истории. Гутерриш от лица международной организации выразил «искренние соболезнования семье Горбачева, народу и правительству Российской Федерации».

Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны Антониу Гуттериш генеральный секретарь ООН

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также отметила роль Горбачева в падении железного занавеса и окончании холодной войны. По мнению политика, бывший президент СССР сыграл в этом ключевую роль.

Американский актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что считал Горбачева одним из своих героев.

Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни Арнольд Шварценеггер американский актер

Свои соболезнования принесли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, экс-госсекретари США Кондолиза Райс, Генри Киссинджер, бывший председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, экс-посол США в России Майкл Макфол, Фонд и институт Рейгана.