Кондолиза Райс рассказала о выдающейся жизни Горбачева

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс: Горбачев хотел обеспечить своему народу лучшую жизнь

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в своем Twitter-аккаунте рассказала, что скончавшийся на 92-м году жизни первый президент СССР Михаил Горбачев прожил выдающуюся жизнь и приложил большие усилия для того, чтобы холодная война закончилась мирным путем.

«Он был человеком, который пытался обеспечить своему народу лучшую жизнь. Он прожил выдающуюся жизнь, потому что без него и его смелости холодную войну не удалось бы завершить мирным путем», — написала Райс.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.