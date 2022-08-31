Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кондолиза Райс рассказала о выдающейся жизни Горбачева

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс: Горбачев хотел обеспечить своему народу лучшую жизнь

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в своем Twitter-аккаунте рассказала, что скончавшийся на 92-м году жизни первый президент СССР Михаил Горбачев прожил выдающуюся жизнь и приложил большие усилия для того, чтобы холодная война закончилась мирным путем.

«Он был человеком, который пытался обеспечить своему народу лучшую жизнь. Он прожил выдающуюся жизнь, потому что без него и его смелости холодную войну не удалось бы завершить мирным путем», — написала Райс.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
Зеленский обратился к российским военным на Украине
Кондолиза Райс рассказала о выдающейся жизни Горбачева
Экс-посол заявил о повороте истории в положительную сторону благодаря Горбачеву
Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева
В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика
Берлускони назвал Горбачева «чемпионом демократии»
Жители подмосковного города раскрыли его главные проблемы
Джонсон опечалился смертью Горбачева
В СПЧ назвали «главный шаг» Горбачева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.