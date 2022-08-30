Раскрыты детали похорон Горбачева

Бывшего президента СССР Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой. Такие подробности ТАСС рассказал знакомый с пожеланиями близких экс-президента.

«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — сказал собеседник агентства.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Как сообщили в ЦКБ, бывший президент СССР умер после тяжелой и продолжительной болезни.

В марте 1985 года Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, а пять лет спустя, в марте 1990 года, был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.