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Умер Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом заявили в ЦКБ, передает РИА Новости.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ.

В июне пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков заявил, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также он связал ухудшение здоровья 91-летнего бывшего президента СССР с возрастом.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.

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Марина Совина
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