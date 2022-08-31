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Макрон отреагировал на смерть Горбачева

Президент Франции Макрон отреагировал на смерть бывшего лидера СССР Горбачева

Фото: Mohammed Badra / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на смерть бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, заявив, что его приверженность миру в Европе изменила общую историю. Его слова приводит РИА Новости.

«Мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь свободы. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — заявил Макрон.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

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Марина Совина
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