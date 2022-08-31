Макрон отреагировал на смерть Горбачева

Президент Франции Макрон отреагировал на смерть бывшего лидера СССР Горбачева

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на смерть бывшего лидера СССР Михаила Горбачева, заявив, что его приверженность миру в Европе изменила общую историю. Его слова приводит РИА Новости.

«Мои соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева, человека мира, чей выбор открыл россиянам путь свободы. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», — заявил Макрон.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.