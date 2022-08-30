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В Госдуме высказались о действиях Горбачева

Член высшего совета ЛДПР Каргинов заявил, что оценку действиям Горбачева дадут поколения
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Член высшего совета ЛДПР и депутат Госдумы Сергей Каргинов заявил, что оценку действиям бывшего президента СССР Михаила Горбачева, скончавшегося 30 августа, дадут поколения. Его слова приводит РИА Новости.

Каргинов высказался о действиях Горбачева и подчеркнул, что оценку его действиям дадут поколения.

«Умер пожилой человек. Он соответствовал своей эпохе. Он несет на себе отпечаток развития действий России. Я думаю, что оценка его действий будет дана поколениями», — подчеркнул парламентарий.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Как уточнили в ЦКБ, он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

В марте 1985 года Михаила Горбачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС, а пять лет спустя — в марте 1990 года — президентом СССР, первым и последним в истории Советского Союза.

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Марина Совина
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