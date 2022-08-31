В ООН отреагировали на смерть Горбачева

Генсек ООН Гутерриш заявил о большом вкладе Горбачева в мирное окончание холодной войны

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш высказался о деятельности бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш отреагировал на смерть Горбачева и заявил о его большом вкладе в мирное окончание холодной войны.

«Я глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева, единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», — подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш от лица ООН выразил «искренние соболезнования семье Михаила Горбачева, народу и правительству Российской Федерации».

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа. Как уточнили в Центральной клинической больнице, он скончался на 92-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, у политика были проблемы с почками. Он находился в спецотделении медицинского учреждения. Накануне смерти Горбачев приехал в ЦКБ на процедуру гемодиализа.