Экс-глава протокола Кремля Шевченко: распад СССР стал трагедией для Горбачева

Эпоха бывшего президента СССР Михаила Горбачева была временем надежд, но мы плохо знали свою страну, а распад государства стал трагедией для него, заявил руководитель протокола последнего советского лидера Владимир Шевченко, пишет РИА Новости.

Экс-глава протокола Кремля высказался об эпохе Горбачева. Он уточнил, что советский лидер сделал многое для окончания холодной войны. «Горбачев запомнился своей мечтой, искренностью и желанием изменить мир», — подчеркнул он.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.