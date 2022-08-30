Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Экс-глава протокола Кремля высказался об эпохе Горбачева

Экс-глава протокола Кремля Шевченко: распад СССР стал трагедией для Горбачева
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Эпоха бывшего президента СССР Михаила Горбачева была временем надежд, но мы плохо знали свою страну, а распад государства стал трагедией для него, заявил руководитель протокола последнего советского лидера Владимир Шевченко, пишет РИА Новости.

Экс-глава протокола Кремля высказался об эпохе Горбачева. Он уточнил, что советский лидер сделал многое для окончания холодной войны. «Горбачев запомнился своей мечтой, искренностью и желанием изменить мир», — подчеркнул он.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
В Совфеде оценили деятельность Горбачева
В США назвали условие введения новых санкций против России
Экс-глава протокола Кремля высказался об эпохе Горбачева
Раскрыты детали похорон Горбачева
Байден обвинил огнестрельное оружие в гибели детей в США
Раскрыты подробности госпитализации Горбачева накануне смерти
Премьер-министр Ирака допустил свою отставку
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции
Аферисты заработали 16 миллионов рублей на новой схеме мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.