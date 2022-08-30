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Раскрыты подробности госпитализации Горбачева накануне смерти

Mash: накануне смерти Горбачев прибыл в ЦКБ на гемодиализ из-за проблем с почками
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Boris Kavashkin/ Globallookpress.com

Накануне смерти бывший президент СССР Михаил Горбачев прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, у 91-летнего политика были проблемы с почками. Он находился в спецотделении медицинского учреждения.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

В июне пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков заявил, что политик страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также он связал ухудшение здоровья бывшего президента СССР с возрастом.

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Марина Совина
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