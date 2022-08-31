Путин отреагировал на смерть Горбачева

Президент России Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Горбачева

Президент России Владимир Путин отреагировал на смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявив, что он глубоко соболезнует в связи со смертью политика. Об этом РИА Новости заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин утром направит телеграмму родным и близким. «Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева, утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», — сказал Песков.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.