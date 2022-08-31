В Евросоюзе высказались о смерти Горбачева

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Михаил Горбачев открыл путь к свободной Европе

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был уважаемым лидером, он открыл путь к свободной Европе, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

В Европейском союзе высказались о смерти Горбачева. По мнению фон дер Ляйен, советский лидер сыграл ключевую роль в завершении холодной войны и разрушении железного занавеса.

«Михаил Горбачев был достойный доверия и уважаемый лидер. Он сыграл ключевую роль в завершении холодной войны и разрушении железного занавеса, он также открыл путь к свободной Европе», — подчеркнула она.

Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни вечером во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни.

Российский президент Владимир Путин заявил, что глубоко соболезнует в связи со смертью политика. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким, подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.