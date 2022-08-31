Джонсон опечалился смертью Горбачева

Премьер Британии Джонсон заявил, что опечален смертью Горбачева

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter заявил, что опечален смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По словам политика, он всегда восхищался мужеством и честностью Горбачева.

«Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения», — сказал глава британского правительства.

Джонсон добавил, что для всех остается примером неустанное стремление первого президента СССР открыть советское общество.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.