Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон опечалился смертью Горбачева

Премьер Британии Джонсон заявил, что опечален смертью Горбачева
СюжетУмер Михаил Горбачев
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: MFA Russia Press Service/ Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter заявил, что опечален смертью бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По словам политика, он всегда восхищался мужеством и честностью Горбачева.

«Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения», — сказал глава британского правительства.

Джонсон добавил, что для всех остается примером неустанное стремление первого президента СССР открыть советское общество.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
Зеленский обратился к российским военным на Украине
Кондолиза Райс рассказала о выдающейся жизни Горбачева
Экс-посол заявил о повороте истории в положительную сторону благодаря Горбачеву
Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева
В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика
Берлускони назвал Горбачева «чемпионом демократии»
Жители подмосковного города раскрыли его главные проблемы
Джонсон опечалился смертью Горбачева
В СПЧ назвали «главный шаг» Горбачева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.