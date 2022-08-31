Киссинджер высказался о работе Горбачева на посту президента СССР

Экс-госсекретарь США Киссинджер: россияне в долгу перед Горбачевым за вдохновение

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проделал огромную работу на пользу всего человечества, но не смог воплотить все свои замыслы в жизнь, заявил экс-госсекретарь и бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, пишет ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

По его словам, Горбачева запомнят как человека, начавшего исторические изменения. По мнению американского политика, его деятельность была полезна для России и всего человечества. «Люди в Восточной Европе и немцы, и в конце концов россияне в большом долгу перед ним за вдохновение, смелость в движении вперед с этими идеями свободы», — высказался он о работе политика на посту президента СССР.

О смерти Михаила Горбачева стало известно во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.