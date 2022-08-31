Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Киссинджер высказался о работе Горбачева на посту президента СССР

Экс-госсекретарь США Киссинджер: россияне в долгу перед Горбачевым за вдохновение
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проделал огромную работу на пользу всего человечества, но не смог воплотить все свои замыслы в жизнь, заявил экс-госсекретарь и бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, пишет ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

По его словам, Горбачева запомнят как человека, начавшего исторические изменения. По мнению американского политика, его деятельность была полезна для России и всего человечества. «Люди в Восточной Европе и немцы, и в конце концов россияне в большом долгу перед ним за вдохновение, смелость в движении вперед с этими идеями свободы», — высказался он о работе политика на посту президента СССР.

Материалы по теме:
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца» Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца»Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
30 августа 2022
Директор перестройки. Жизнь и карьера Михаила Горбачева — в главных снимках фотографов всего мира
Директор перестройки.Жизнь и карьера Михаила Горбачева — в главных снимках фотографов всего мира
Сегодня

О смерти Михаила Горбачева стало известно во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
Байден перепутал конституцию США с другим документом
Минэкономразвития разработало план развития России до 2030 года
Экономист допустил развал Евросоюза из-за одной страны
В Германии назвали немыслимым единство страны без Горбачева
Киссинджер высказался о работе Горбачева на посту президента СССР
Макрон отреагировал на смерть Горбачева
Шольц заявил об эффективности антироссийских санкций
В Италии возложили ответственность за энергетический кризис в Европе на Байдена
Любительница магнитной рыбалки выловила из реки загадочные свадебные фотографии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.