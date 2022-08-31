В СПЧ назвали «главный шаг» Горбачева

Экс-глава СПЧ Федотов заявил, что Горбачев отодвинул мир от ядерной войны

Бывший глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев направил Россию на путь общецивилизационного развития, сообщает РИА Новости.

Федотов назвал Горбачева исторической фигурой и подчеркнул, что тот отодвинул мир от ядерной войны. Благодаря бывшему президенту СССР мир прекратил делиться на блоки.

«То, что он [Горбачев] вернул Россию в общецивилизационное развитие, — великое дело, потом ему на смену пришел [Борис] Ельцин и последующие главы нашего государство, но самый главный шаг сделал именно Горбачев, и мы должны понимать, что это историческая фигура, человек, который отодвинул человечество от граней ядерной войны и благодаря которому мир перестал делиться на блоки — на блоки Варшавского договора и блок НАТО», — отметил экс-глава СПЧ.

Кроме того, благодаря Горбачеву Россия стала частью «общемирового цивилизационного процесса». Федотов назвал его олицетворением совести и нравственность в международных отношениях и во внутренней политике.

«Говорят, политика — дело грязное, вот политика Горбачева было делом чистым, во всяком случае он старался, чтобы его политика была чистой, чтобы она была замешана на высоких нравственных идеалах, именно на общечеловеческих ценностях. Вот это главное», — заключил экс-глава СПЧ.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. Как уточнили в ЦКБ, он умер после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачеву был 91 год. По данным Mash, у политика были проблемы с почками. Он находился в спецотделении медицинского учреждения. Накануне смерти Горбачев прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.