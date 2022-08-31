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Кудрин назвал Горбачева автором «нового мышления»

Председатель Счетной палаты Кудрин назвал Горбачева масштабной исторической личностью

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Первый президент СССР Михаил Горбачев был масштабной исторической личностью, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Telegram-канале.

«Умер Михаил Горбачев, автор "нового мышления" и "перестройки", которые были призваны дать стране и всему миру новое дыхание. Историческая, масштабная личность. Светлая память», — написал он.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

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Марина Совина
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