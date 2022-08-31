В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика

«Интерфакс»: Горбачев скончался не от коронавируса, причиной смерти стал возраст и болезни

Источник в окружении бывшего президента СССР Михаила Горбачева, скончавшегося вечером 30 августа, отверг коронавирус как причину смерти. По его словам, политик умер не от COVID-19, сказались возраст и болезни, передает «Интерфакс».

«В период пандемии Михаил Сергеевич находился в ЦКБ под наблюдением врачей. Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни», — пояснил собеседник агентства.

По информации источника, Горбачев изредка покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности. В пресс-службе его фонда сообщили, что политик более года находился в медицинском учреждении по рекомендации врачей.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Стало известно, что накануне смерти он прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа из-за проблем с почками.

