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В США назвали ставшего другом политического противника Горбачева

Фонд Рейгана: Горбачев был противником 40-го президента США, но стал его другом
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Бывший президент СССР Михаил Горбачев при вступлении в должность был политическим противником экс-президента США Рональда Рейгана, а в итоге стал его другом, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Фонда и института Рейгана.

Фонд заявил, что скорбит в связи со смертью бывшего советского лидера. Сотрудники назвали друга Горбачева в США. «Он когда-то сначала был политическим противником Рональда Рейгана, а стал его другом. Наши мысли и молитвы с семьей Горбачева и народом России», — подчеркнули в фонде.

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Рейган был 40-м американский президентом в 1981-1989 годах. На время его правления пришлась нормализация отношений между США и СССР.

Горбачев скончался на 92-м году жизни во вторник, 30 августа. В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика.

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Марина Совина
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