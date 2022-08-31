Бывший премьер-министр Италии Берлускони назвал Горбачева «чемпионом демократии»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в своем Twitter-аккаунте заявил, что скончавшийся на 92-м году жизни экс-президент СССР Михаил Горбачев изменил историю XX века и назвал его «чемпионом демократии».

«Ушел чемпион демократии. Михаил Горбачев — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать в этот сложный момент международной политики», — написал Берлускони.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.