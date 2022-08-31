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В Германии назвали немыслимым единство страны без Горбачева

Экс-председатель ХДС Лашет назвал немыслимым единство Германии без Горбачева

Фото: Reuters

Бывший председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет назвал немыслимым единство Германии без бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом пишет РИА Новости.

«Может ли один человек изменить мир? Да. Может. Никакого насилия, никаких танков, вывод 350 тысяч советских солдат из Германии. Свобода для миллионов в Центральной и Восточной Европе. Единство Германии. Немыслимо без Михаила Горбачева», — заявил он, отметив, что Горбачев — «личность века, которой не хватает».

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

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Марина Совина
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