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Экс-посол заявил о повороте истории в положительную сторону благодаря Горбачеву

Экс-посол США в РФ Макфол заявил, что Горбачев изменил ход истории в положительную сторону
СюжетУмер Михаил Горбачев
Майкл Макфол

Майкл Макфол. Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Экс-посол США в России Майкл Макфол высказался о деятельности бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Макфол заявил, что что благодаря Горбачеву произошел поворот истории в положительную сторону.

«Сложно представить себе человека, который в большей степени, чем Михаил Сергеевич Горбачев, изменил ход истории в положительную сторону», — подчеркнул он.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа. Как уточнили в Центральной клинической больнице, он скончался на 92-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, у политика были проблемы с почками. Он находился в спецотделении медицинского учреждения. Накануне смерти Горбачев приехал в ЦКБ на процедуру гемодиализа.

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Марина Совина
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