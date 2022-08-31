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Актер из «Реальных пацанов» рассказал о форс-мажоре на съемках сериала

Актер из «Реальных пацанов» Сергей Ершов рассказал о форс-мажоре на съемках сериала

Кадр: сериал «Реальные пацаны»

Российский актер, сценарист, продюсер Сергей Ершов рассказал о форс-мажорной ситуации на съемках сериала «Реальные пацаны». Его слова передает KP.RU.

Ершов вспомнил одну из сцен в лесу, когда один из неопытных молодых актеров переволновался и не смог произнести свою единственную реплику.

«Один раз мы снимали сцену в лесу. По сюжету Иваныч привез туда пацанов и какого-то гостя. Одному из присутствующих стало плохо, и ему вызвали врача. А врача играл какой-то пермский актер, которому нужно было сказать всего одну фразу, типа: "У вас жар, сейчас я вам поставлю укол". Не знаю, что с этим актером произошло, но он так сильно разволновался, что не мог ее произнести», — рассказал Ершов.

По словам шоумена, молодой актер сильно вспотел от волнения и «чуть ли не потерял сознание» на съемках. Всего было сделано более 20 дублей, однако все попытки были неудачными. В итоге молодого человека подменили осветителем, который переоделся в костюм врача и произнес нужную фразу с первого дубля. «Съемочная площадка ему дружно аплодировала», — добавил Ершов.

Ранее сообщалось, что продюсера сериала «Чикатило» Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 года лишения свободы за подкуп полицейских.

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Дениза Мацаева
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