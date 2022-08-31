Речь Шольца о будущем Европы назвали империалистической

Обозреватель Junge Welt Шельцель назвал империалистической речь Шольца о России и Европе

Речь канцлера Германии Олафа Шольца о будущем Европы, произнесенная им в Карлове университете в Праге, соответствует империалистической логике Берлина. Так выступление немецкого канцлера назвал обозреватель Junge Welt Арнольд Шельцель.

Автора статьи обратил внимание на высказывание Шольца о создании европейских сил быстрого реагирования, которые согласно договоренности с 2025 года будет возглавляться ФРГ, и необходимости принимать более «гибкие» решения.

Также, по мнению Шельцеля, Берлин кроме привычных слов о «демократии», «верховенстве закона» и «партнерах по ценностям» начал демонстрировать милитаристские устремления. Обозреватель подчеркнул, что такой язык больше соответствует содержанию речи немецкого канцлера, заговорившего о «геополитическом ЕС», который «должен действовать решительно и глобально для сохранения суверенитета».

«Пражская речь Шольца — это приказ двигаться вперед, в определенном направлении — к конфронтации с Россией и Китаем, а также к созданию так называемой сплоченности внутри ЕС», — отметил автор статьи, добавив, что такая программа, основывающаяся на нереальном мировоззрении, «может соответствовать интересам германского империализма».

Ранее сообщалось, что в ходе выступления в Праге Шольц заявил, что совместная европейская система противовоздушной обороны, созданная отдельно от НАТО в рамках повышения стратегической автономии ЕС, могла бы повысить безопасность всех стран Европы.