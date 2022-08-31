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Минобороны заявило о возросшей угрозе гражданским объектам от обстрелов ВСУ

МО заявило о росте угрозы гражданским объектам после поставки Западом ВСУ нового оружия

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

С поставкой Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ) нового дальнобойного оружия возросла угроза обстрелов гражданских объектов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и на подконтрольных России территориях Украины. Об этом заявило Минобороны (МО) РФ, текст заявления приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства», — объявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что удары по гражданским объектам являются военными преступлениями и требуют от всего международного сообщества принятия срочных мер.

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В качестве одной из таких мер Минобороны направило в адрес ООН список всех учебных заведений в ЛНР, ДНР и на подконтрольных России территориях Украины.

«Информируем, что в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября 2022 года открывают свои двери 1422 школы для 326 438 учащихся», — подытожили в Минобороны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса ради защиты их населения. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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