Минобороны заявило о защите школ в ДНР, ЛНР и на занятых территориях Украины

Минобороны заявило, что займется защитой школ в ЛНР, ДНР и на занятых территориях Украины

Россия в условиях грядущего начала нового учебного года займется защитой школ в Донецкой и Луганской республиках (ДНР и ЛНР) и на занятых территориях Украины. Об это заявило Минобороны России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

В качестве одной из таких мер защиты Россия направила в адрес ООН и властей Украины список всех учебных заведений, начинающих работу с первого сентября в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях Украины.

«Требуем от Организации Объединенных Наций, всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами», — заявили в Минобороны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса ради защиты их населения. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.