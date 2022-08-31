Мерзнущие сибирские лягушки научились производить спирт

Группа российских биологов выяснила, что мерзнущие лягушки вырабатывают этиловый спирт

Сибирские лягушки научились вырабатывать этиловый спирт, тем самым приспособившись к зимним холодам. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Секрет амфибий раскрыли ученые из новосибирского Института цитологии и генетики и магаданского Института биологических проблем Севера.

Биологи провели ряд исследований и выяснили, что сибирская лягушка Rana amurensis до шести месяцев может выживать в воде почти без кислорода и сохранять при этом способность двигаться, а остромордая лягушка Rana arvalis и сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii остаются на суше в верхних слоях почвы и при замерзании испытывают серьезную гипоксию из-за прекращения циркуляции крови.

Вторая при этом может переносить охлаждение до минус 16 градусов Цельсия, а третий — до минус 55 градусов. Они накапливают криопротекторы — вещества, которые защищают организм от разрушающего действия холода. Сибирская же лягушка имеет высокую устойчивость к гипоксии, но переохлаждения не переносит и выбирает для зимовки теплые водоемы.

«Лягушка находится под водой практически без кислорода. В лабораторных условиях Rana amurensis смогла выжить в герметически закрытых емкостях в воде с минимальным содержанием кислорода в течение 97 дней, сохраняла активность и реагировала на внешние раздражители. Адаптация сибирской лягушки к длительной экстремальной гипоксии — первый известный случай в классе амфибий», — отмечается в публикации.

Кроме того, в состоянии гипоксии или замораживания у лягушек и углозуба исследователи обнаружили этанол (этиловый спирт — прим. «Ленты.ру»), который до этого никогда не отмечался в таком количестве у наземных позвоночных.